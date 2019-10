Addio a Alexei Leonov | primo spacewalker della storia

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma, 11 ott. (AdnKronos) –. Il cosmonauta sovietico è deceduto oggi all’età di 85 anni ed è stato iluomo al mondo ad aver effettuato, nel corsosua missione Voskhod 2, il 18 marzo 1965, la prima passeggiata spaziale. A darne notizia è l’Asi. “La notiziamorte del cosmonauta russoè davvero triste per il mondo spaziale che perde così uno dei suoi storici protagonisti”. A commentare così la scomparsa diè il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia che venerdì 25 ottobre proietterà nell’auditoriumsua sede a Roma, il film ‘. Il tempo dei primi’. La pellicola, per la prima volta sul grande schermo, era già in programma nella rassegna ...

