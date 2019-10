Vuoi essere più sostenibile? Prova a comprare meno | non meglio

Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Un consiglio solo apparentemente banale, e comunque da tenere a mente: per limitare il consumo delle risorse che abbiamo a disposizione – e, di conseguenza, mitigare problemi importanti come i cambiamenti climatici in atto – dovremmo dare un taglio netto ad acquisti e consumi. Che è molto più efficace di lavarci la coscienza comprando prodotti e servizi che si fregiano di etichette environment friendly. A scoprirlo, e raccontarlo sulle pagine della rivista Young Consumers, un’équipe di ricercatori della University of Arizona, che ha per l’appunto cercato di comprendere come i valori radicati nella cultura del consumo e del capitalismo influenzano e interagiscono con i comportamenti pro-ambientali dei millennial, che rappresentano il gruppo di consumatori più attivo, influente e consistente. Gli scienziati, in particolare, si sono focalizzati su due aspetti della ...

