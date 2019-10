Tokyo,tifone:a rischio rugby e Formula1

Il Giappone si prepara all'arrivo del super-Hagibis, previsto dai meteorologi tra sabato e domenica.Cancellati gli incontri in programma per sabato prossimo tra Inghilterra e Francia e tra Italia e Nuova Zelanda dei mondiali di. Aanche il GP di Suzuka. Hagibis,classificato come un uragano di categoria 5, potrebbe essere di intensità simile a quella delFaxai, che si è abbattuto sull'arcipelago il mese scorso provocando forti danni in aree vicine a.(Di giovedì 10 ottobre 2019)