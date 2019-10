Pmi | Cna | cresce consapevolezza artigiani su innovazione digitale 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) (AdnKronos) – Altre evidenze della ricerca indicano che oltre il 63% delle imprese ritiene di essere abbastanza o molto digitalizzato. Un elemento di criticità è rappresentato dalle competenze. Secondo l’83% lo sviluppo e l’inserimento di adeguate competenze è un fattore molto importante ma soltanto poco più del 53% ritiene di avere le competenze adeguate per affrontare le sfide dell’. Più in dettaglio il 33% rileva di non disporre di competenze e di avere difficoltà ad assumerne (15%). Inoltre il 19% rileva la propria inadeguatezza alla gestione di un cambiamento così complesso, soprattutto tra le aziende con più dipendenti (25%).Sul tema delle tecnologie su cui investire oltre ai device vengono indicati i sistemi di pagamento mobile e/o via internet, rilevanti per il 36,1% delle aziende. I sistemi informativi gestionali (es. Erp, Mes, Plm, Scm, ...

UniCredit_PR : #UniCredit4Innovation: prima tappa per #PMIDigitalLab. L'evoluzione #digitale delle #PMI italiane al centro della r… - mr_travaglini : @robertomacina @TalentGardenit @cnanazionale @comaugroup @OlivettiOnline @PwC @SamsungItalia @timwcap @UniCredit_IT… - bozluca : RT @UniCredit_PR: #UniCredit4Innovation: prima tappa per #PMIDigitalLab. L'evoluzione #digitale delle #PMI italiane al centro della ricerca… -