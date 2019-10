MotoGp – Dovizioso sincero | “Marquez sembra imbattibile ma non ci perdo il sonno Ritiro

MotoGp – Petrucci fra elogi e obiettivi : “Marquez imbattibile - Dovizioso ha fatto tanto per me. Campionato? Voglio il podio” : Danilo Petrucci, ospite al Festival dello Sport di Trento, elogia Marquez e Dovizioso, definendo il podio nel Motomondiale come l’obiettivo per il finale di stagione La prima giornata del Festival dello Sport di Trento si veste di rosso, quantomeno per quanto riguarda i motori. Sul palco presenti i due piloti Ducati, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, a meno di una settimana dal successo di Marc Marquez, confermatosi ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso alza bandiera bianca. Ducati sempre più distante da Honda e Yamaha - lo sviluppo non ha funzionato : 11″218: è questo il responso del GP della Thailandia per Andrea Dovizioso (quarto) e la Ducati. Nel giorno dell’ottavo trionfo mondiale dello spagnolo Marc Marquez, il team italiano deve leccarsi le ferite e interrogarsi su quello che non ha funzionato. La Rossa è tornata a risentire tanto delle criticità in percorrenza di curva. Per dirla in altre parole, la GP19 fatica a curvare e non è un caso che nei tratti più guidati del layout ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Il distacco è preoccupante - dobbiamo ripartire a livello tecnico” : Andrea Dovizioso si presenta ai microfoni di Sky Sport con la faccia sbattuta di chi davvero non sa più che pesci prendere. Laddove un anno fa il romagnolo aveva lottato fino all’ultima curva, oggi invece il romagnolo non è andato oltre una quarta posizione con un distacco davvero corposo nel corso del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Le sue parole, e non potrebbe essere altrimenti, sono cariche di amarezza. “Purtroppo non è ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : analisi della gara. Marquez e Quartararo superiori - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi impotenti : L’allievo non riesce a superare il maestro. Potrebbe essere questo un breve titolo riassuntivo per quanto accaduto oggi nel GP della Thailandia 2019 di MotoGP, un duello bellissimo e tutto psicologico tra il campionissimo di quest’era del motociclismo e il nuovo che avanza. Marc Marquez alla fine trionfa davanti a Fabio Quartararo e mette in cassaforte anche per la matematica l’ottavo titolo iridato della sua carriera, il ...

VIDEO MotoGp - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...

MotoGp - Dovizioso senza peli sulla lingua : “davanti andavano troppo forte - 11 secondi di gap pesano” : Il forlivese ha espresso la propria delusione per il risultato ottenuto in Thailandia, soprattutto per gli undici secondi di gap incassati da Marquez Una giornata difficile per Andrea Dovizioso in Thailandia, il pilota della Ducati chiude al quarto posto e alza aritmeticamente bandiera bianca nella corsa al titolo mondiale, finito in tasca a Marc Marquez. Alessandro La Rocca/LaPresse Il forlivese non accampa scuse e ingoia il boccone ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

DIRETTA MotoGp/ Gara live : Quartararo davanti a Marquez - Dovizioso 4° - GP Thailandia - : DIRETTA MOTOGP, Gara live GP Thailandia 2019: Quartararo davanti a Marquez, Dovizioso 4° a Buriram. Cronaca e tempi, podio e vincitore del Gran Premio.

LIVE MotoGp - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : sfida a tre per la vittoria - Dovizioso quarto incomodo. Rossi per la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv del GP – Le parole di Dovizioso – Le parole di Rossi – Quartararo e Vinales gli anti-Marquez – La crisi-Ducati – L’analisi delle qualifiche – Le parole di Vinales – Le dichiarazioni di Quartararo – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Thailandia 2019 : Marc Marquez il più veloce - bene Valentino Rossi 4° - Dovizioso 6° con problema sulla Ducati : Lo spagnolo Marc Marquez vola nel warm-up del GP della Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato asiatico, l’iberico della Honda ha ottenuto il miglior crono di 1’30″921 (l’unico ad abbattere la barriera dell’1’31”), candidandosi a un ruolo di primattore in vista della corsa che scatterà alle 09.00 italiane. Una gara che potrebbe consegnarli l’ottavo titolo mondiale ...

MotoGp - Andrea Dovizioso GP Thailandia 2019 : “Per domani siamo messi meglio - dipenderà molto dalla partenza” : Dopo aver svettato sul bagnato delle FP3, Andrea Dovizioso si è classificato in settima posizione nelle qualifiche del GP della Thailandia 2019 della MotoGP in corso di svolgimento a Buriram. Il forlivese scatterà dalla terza fila nella corsa in programma domani alle ore 09:00 italiane e sarà costretto ad una rimonta simile a quella terminata con successo ad Aragon se vorrà arrivare davanti a Marquez e tenere aperto matematicamente ancora per un ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole - Marquez 3° - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 9° : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. La pole position va uno strepitoso Fabio Quartararo che si porta a casa una grande prestazione (quarta pole in top class), a precedere Maverick Vinales sull’altra ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Buriram : Dovizioso straccia tutti con le slick - Valentino Rossi fuori dalla top ten : Al termine della terza sessione accorciata per alcuni lavori svolti sul circuito, il pilota della Ducati segna il miglior tempo davanti a Morbidelli e Rins Andrea Dovizioso domina la terza sessione di prove libere, grazie all’azzardo di montare le gomme slick sulla pista resa umida dalla pioggia del mattino e andatasi via via asciugandosi. Il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:36.250, precedendo di oltre otto decimi il ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso la spunta nel finale rischiando con le slick - Marquez impressiona sul bagnato : Dopo una lunghissima attesa dovuta alle difficili condizioni della pista specialmente in curva-1, si è disputata regolarmente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Un turno molto strano valevole solo per la raccolta dati in ottica gara nel caso in cui dovessero ripresentarsi delle condizioni ibride di umido/asciutto anche domani sulla pista di Buriram. Andrea ...