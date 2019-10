Ius soli e ius culturae | Boldrini | «Aiutiamo i giovani | partendo dalla cittadinanza»

GIusy Versace alla 34ª Huawei Venicemarathon per la solidarietà con la Disabili No Limits : La Disabili No Limits di Giusy Versace corre per la solidarietà alla 34ª Huawei Venicemarathon. La onlus fondata dall’atleta paralimpica si unisce alla maratona solidale a Venezia il prossimo 27 ottobre Milano, 9 ottobre 2019 – Quest’anno ai nastri di partenza della maratona solidale della 34^ Huawei Venicemarathon ci sarà anche la onlus fondata da Giusy Versace “Disabili No Limits”, nata per donare alle persone con Disabilità, ...

Bangla - il film-spot allo Ius soli è un autogol per i buonisti : Pina Francone Nella prima serata di martedì di Rai Due è andato in onda il film autobiografico di Phaim Bhuiyan, giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia, ambientato a Torpignattara, a Roma Prima ha vinto il premio di "Commedia dell'anno" ai Nastri d'argento, poi è diventata la pellicola-spot per tutti i sostenitori dello ius soli. Ecco Bangla, il film diretto e interpretato dall'oggi 23enne Phaim Bhuiyan, musulmano di ...

Fine vita e Ius soli - manca il coraggio : La politica ha paura di decidere su temi come questi, così come sulle adozioni gay. Ma i diritti civili non sono alternativi alle questioni sociali

Sallusti e i poliziotti uccisi : "Pd e M5s pensano allo Ius soli - chissà se adesso...". Vergogna italiana : L'emergenza sicurezza non è né "una percezione" né una "vicenda politica", ma la dura realtà. Alessandro Sallusti, sul Giornale, commenta la vicenda di Trieste, con due poliziotti freddati in Questura da un dominicano immigrato regolare, con un misto di rabbia e amarezza: "Hai voglia a gettare acqua

Fi : Faraone - 'Polverini con Italia Viva? Non so - ma apprezzo sua proposta su Ius soli...' : Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) - "Non lo so se Renata verrà con Italia Viva, chiedete a lei. Intanto ho apprezzato molto che Renata Polverini abbia presentato una proposta sullo ius soli. Già questo è un elemento che mi ha fatto apprezzare una scelta su un tema a cui sono molto affezionato.

Fi : Faraone - ‘Polverini con Italia Viva? Non so - ma apprezzo sua proposta su Ius soli…’ : Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) – “Non lo so se Renata verrà con Italia Viva, chiedete a lei. Intanto ho apprezzato molto che Renata Polverini abbia presentato una proposta sullo ius soli. Già questo è un elemento che mi ha fatto apprezzare una scelta su un tema a cui sono molto affezionato. Poi, per quanto riguarda le scelte che farà vedremo. Le sue e le altre…”. Lo ha detto il senatore Davide Faraone di ...

Ius soli - la geniale strategia progressista : facciamo come la destra - altrimenti vince la destra : Mentre la destra rilancia le classiche bufale sulla sostituzione etnica e l'islamizzazione dell'Italia, a sinistra il riaprirsi del dibattito sullo ius soli temperato e sullo ius culturae ha visto il riemergere di una delle teorie più dannose della storia politica italiana, che sintetizzeremo con lo slogan "facciamo come dice la destra, altrimenti vince la destra". Ecco, sarebbe anche ora di finirla.Continua a leggere

Roberto Saviano : "Il Pd rinvia lo Ius soli. E fa ancora una volta un favore alla peggiore destra" : "Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il Partito democratico sulla cittadinanza agli immigrati e tanto per cambiare anche, indirettamente, Matteo Salvini: "Per non fare

Migranti - Bassetti invita alla solidarietà : "No a ingIustizie ed empietà" : Giorgia Baroncini Gualtiero Bassetti Il presidente della Cei al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: "La Chiesa che è in Italia si sente interpellata dal mondo delle migrazioni" "Con il cuore ricolmo di gioia, la ringraziamo per questa celebrazione che ha unito intorno all'altare uomini e donne di ogni luogo e di ogni razza. Questa piazza vivace e colorata ha raccolto gente di ogni dove, unita ...

Matteo Salvini : "Ius soli o culturae poco cambia. Povera Italia - se questa è la priorità" : "La Lega si batterà contro lo Ius soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma. Se questa è la priorità del governo, Povera Italia...". Matteo Salvini commenta così sul suo profilo Twitter la notizia che alla Camera dal 3 ottobre si tornerà a discutere dello Ius cult

Ius soli - Orfini : “Ci sono numeri - non abbiamo scuse. Lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, rilancia lo ius Soli e si appella al governo affinché venga approvata la legge sulla cittadinanza: "Se per tagliare i parlamentari ci vogliono solo 2 ore, come dice spesso Di Maio, per fare lo ius Soli ci vogliono solo pochi giorni. Pochi giorni per restituire un diritto negato a tante persone. Che ne dite, lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?".Continua a leggere

Autocisterna si ribalta - gasolio sulla carreggiata : A14 chIusa per ore tra Canosa e Andria : L'incidente stradale nel tratto pugliese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il mezzo pesante si è rovesciato completamente su un fianco con conseguente sversamento di gasolio sulla carreggiata. Per ore il tratto è stato completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, poi riaperto ma con cambio di carreggiata . Diversi chilometri di coda.Continua a leggere

"Le chIusure ai migranti consolidano ingIustizie ed egoismi". Il monito della Cei : Dobbiamo “ricordare” che “la dignità che rende intangibile ogni vita umana significa anche non arrendersi alla cultura del ‘prima noi e poi gli altri’: quando l’altro è persona bisognosa, priva di ogni opportunità, le nostre chiusure consolidano ingiustizie ed egoismi”. Lo ha affermato il vice presidente della Cei, mons. Mario Meini, nella sua introduzione ai lavori del Consiglio ...