Emre Can Juventus | altro sfogo del tedesco | “Non sono felice”

Juventus - Emre Can torna ad esprimere il proprio disappunto : “non sono felice in questo momento” : Il centrocampista tedesco ha espresso la propria amarezza per lo scarso minutaggio accumulato in questa stagione Emre Can non si sarebbe mai aspettato di finire ai margini della rosa ad inizio stagione, Khedira e Matuidi infatti sembravano sul punto di essere ceduti, invece adesso sono considerati titolarissimi da Maurizio Sarri. Tano Pecoraro/LaPresse Per il tedesco solo tre spezzoni in campionato, mezz’ora contro Napoli e Spal e ...

Juventus - Emre Can : “In questo momento non sono felice. Avrò nuove possibilità” : Emre Can è stato tra i protagonisti della partita amichevole tra Germania e Argentina, terminata 2-2 con le reti di Gnabry e Havertz per i tedeschi e di Alario e Ocampos per l’Albiceleste. Il calciatore della Juventus non sta vivendo un periodo fortunato e lo ha rimarcato in un’intervista al termine della gara di ieri: “In questo momento non sono felice. Ora non gioco molto. La stagione scorsa, invece, ho giocato tanto, ...

Juve - Sarri può contare su riserve di lusso come Bentancur - Emre Can e Rabiot : La Juventus è dotata di un organico per certi aspetti ridondante, ma che alla lunga sta facendo la differenza. L'affollamento di alcuni reparti, soprattutto centrocampo e attacco, da un lato può creare imbarazzo al tecnico nella scelta dell'undici titolare dall'altro offre il vantaggio di avere alternative valide per un cambio modulo da opporre all’avversario di turno. Maurizio Sarri da inizio stagione ad oggi infatti ha utilizzato sia il 4-3-3 ...

Calciomercato Juventus - Emre Can potrebbe andare al Bayern Monaco la prossima stagione : La Juventus è pronta a disputare la seconda giornata di Champions League in un match che la vedrà giocare contro il Bayer Leverkusen del giovane Havertz, elogiato da Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione della partita del 1 ottobre. Di certo le prestazioni dei bianconeri sembrano gradualmente migliorare e le partite contro Bayer Leverkusen e Inter saranno ulteriore banco di prova per i giocatori del tecnico toscano. Contro la ...

Calciomercato Juve - no al PSG per Emre Can (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare la seconda giornata di Champions League, match importante per la classifica del girone in quanto in caso di vittoria i bianconeri getterebbero le basi per la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Come è noto, dalla lista dei giocatori per la Champions League sono stati esclusi due nomi pesanti, Mandzukic ed Emre Can. Se per il primo la mancata iscrizione era prevista (in quanto la ...

Juventus - per gennaio si penserebbe allo scambio Emre Can-Paredes col Paris Saint-Germain : La Juventus finalmente sembra aver trovato quell'equilibrio difensivo che nelle prime partite della stagione era mancato, anche se bisognerà verificare questa tenuta nei prossimi due difficili match, ovvero in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter. A tenere banco in questi giorni è anche il calciomercato, con la Juventus che resta uno delle protagoniste soprattutto in tema cessioni. E' saltato il trasferimento ...

Calciomercato Juventus : possibile scambio Emre Can - Meunier con il Paris Saint Germain : La Juventus, dopo il successo di Brescia, è pronta a preparare il match di sabato contro la Spal, previsto alle ore 15:00 prima della seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La vittoria contro la squadra di Balotelli ha permesso ai bianconeri di raggiungere 13 punti ed attualmente sono primi in classifica in attesa del big match della quarta giornata di campionato fra Inter e Lazio. Nonostante il Calciomercato si sia ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Emre Can-Meunier a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Emre Can. Il centrocampista tedesco di origini turche è stato escluso dalla lista della Champions League e non è sicuramente contento di questo. L'ex giocatore del Liverpool era un intoccabile di Massimiliano Allegri, mentre ora, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha perso il suo posto da titolare fisso. Per ...

Mercato Juventus - Emre Can tra sirene spagnole e il solito PSG : Emre Can resta un elemento centrale del Mercato della Juventus. Dopo l’esclusione dalla lista Champions e i soli 30 minuti giocati contro il Napoli è ormai chiaro che Sarri ne può fare a meno. Le gerarchie a centrocampo lo vedono in fondo alla graduatoria, superato da Khedira, Matuidi, Ramsey e anche da Rabiot. Così il tedesco potrebbe cercare fortuna altrove già a gennaio con molte squadre che osservano con attenzione la situazione. Per i ...

Juventus - Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio : Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato ...

Cessioni Juventus - nuovo scenario Dybala : novità Mandzukic-Emre Can : Cessioni Juventus- Il mercato bianconero, appena andato in archivio, si prepara a rientrare immediatamente nel vivo con al sessione di mercato invernale. Nelle ultime ore, come riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Paulo Dybala e la Juventus potrebbero valutare un clamoroso dietrofront con possibile conferme e rinnovo contrattuale. Tuttavia, tutto dipenderà dai prossimi mesi, […] More

Juventus - Sarri in conferenza : “Coccolato per 20 giorni”. Indicazioni su Emre Can - gli esuberi e la mentalità : “Non è semplice rimanere fuori e ringrazio lo staff medico che mi ha coccolato per 20 giorni. Mi hanno fatto capire che era meglio fare un passo indietro per non farlo più lungo dopo. E’ stato pesante ma l’ho dovuto accettare, nella consapevolezza anche che lo staff stava andando avanti alla grande in allenamento e in partita”. Maurizio Sarri torna in pista. La sua conferenza stampa alla vigilia Juventus-Fiorentina ...

Fiorentina-Juventus - probabile formazione bianconera : Emre Can e Rabiot forse titolari : Per la Juventus è praticamente arrivato il momento di tornare in campo. Infatti, tra meno di 48 ore, i bianconeri affronteranno la Fiorentina. Oggi Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, poiché sono rientrati anche i sudamericani. Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno fatto il loro rientro alla base e hanno svolto un lavoro di scarico. Di questi quattro giocatori solo uno sembra essere candidato ad una maglia ...

Emre Can Juventus - ecco cosa potrebbe accadere fino a gennaio : il retroscena! : Emre CAN Juventus- Dopo l’esclusione dalla lista Champions, Emre Can ha colto l’occasione per sottolineare il suo malcontento con uno sfogo totale durante il ritiro della sua Nazionale. Uno sfogo poi smorzato con conseguenti scuse da parte dell’ex centrocampista del Liverpool. Come noto, Sarri non punta forte sul centrocampista tedesco, motivo del quale ha scelto […] More