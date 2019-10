Ci sarà Walter White nel film di Breaking Bad? Vince Gilligan è stanco delle teorie dei

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il debutto deldiè ormai vicino: El Camino arriva domani su Netflix, e finalmente scopriremo che fine ha fatto Jesse Pinkman. L'ultima volta l'abbiamo lasciato felice e libero, in fuga al volante della sua auto, verso una destinazione sconosciuta. La presenza di Bryan Cranston alla première del lungometraggio ha però accesso nuovamente le speranze dei fan, quelli più accaniti, ancora convinti che il suosia, in realtà vivo. Nell'universo televisivo funziona così: se non vedi il cadavere, se non viene accertato il decesso, allora vuol dire che c'è qualche speranza di rivedere quel personaggio.non ne può piùdei fan, così ha deciso di spazzare via ogni dubbio, confermando, una volta per tutte, la sorte di. Ospite al The Rich Eisen Show, il creatore, pressato dalle domande, ha finalmente dichiarato: "Sì, ...

