Assegno unico figli a carico 2020 salta in Legge di Bilancio L’annuncio

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 10 ottobre 2019)indiSi è parlato molto negli ultimi giorni die si riteneva che la misura potesse entrare in questadi. Ma durante la discussione in Senato sulla Nota di aggiornamento al Def, il viceministro dell’Economia Antonio Misiani ha ufficializzato lo slittamento della sua entrata in vigore, non parlando di tempistiche, ma accertando che non ci sarà spazio per questa misura il prossimo anno.: “Rimane un obiettivo del governo” Pur restando un obiettivo concreto di questo governo, l’per inon troverà spazio nelladiufficiale proviene direttamente dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani, che ha parlato in generale delle misure di sostegno alle famiglie. “Le politiche per il ...

HuffPostItalia : Salta l'assegno unico per i figli in manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione: stretta sulle pompe bianche - antoniomisiani : L’assegno unico è una grande riforma che guarda al futuro. Per il governo è una priorità. Arriverà con una legge de… - fattoquotidiano : Delrio: “Renzi? Proposta su assegno unico figli è mia, non sua. Rilascia interviste per prendersi meriti e visibili… -