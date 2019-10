Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Momenti di grande commozione in studio a “da Me” durante l’intervista aldi, il cantante morto dopo un terribile incidente.ha ripercorso gli ultimi drammatici giorni, quando l’artista era ricoverato in ospedale: “Dopo l’incidente – ha raccontato – tantissime persone sono arrivate in ospedale. Cil’aiuto di dueper mantenere l’ordine. In quei momenti, glidie Giorgia ci hanno confortato.è morto dopo 25 giorni in ospedale“. Caterina Balivo a sentire il suo racconto si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Sono sempre felice di parlare di– ha aggiunto ildel cantante – anche se per me ha un costo emotivo: ci sono poche occasioni pubbliche per ricordarlo, ma anche tante persone che gli rendono ...

TutteLeNotizie : Alex Baroni, il fratello Guido a Vieni da Me: “Ci volle l’aiuto di due amici corazzieri per… - HuffPostItalia : 'Giorgia invitò me e mio fratello Alex Baroni a un concerto: capii che tra loro era amore' - ignotoale75 : RT @JackMagico: La voce di Alex Baroni entrerà sempre nell'anima di chi l'ascolterà. E questo il destino non ce lo levera'. #vienidame -