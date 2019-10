VIDEO Juan Manuel Correa si racconta su Instagram | “E’ bello essere qui | l’incidente è

Formula 2 - Juan Manuel Correa ‘regala’ un VIDEO ai suoi fan : “sono fortunato ad essere vivo - torno tra 1 anno” : Il pilota americano ha aggiornato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute, postando un lungo VIDEO sul proprio profilo Instagram Juan Manuel Correa ha superato il periodo critico, proiettandosi adesso verso un lungo percorso di riabilitazione che lo aiuterà a mettersi alle spalle questo brutto infortunio. Il pilota, coinvolto nell’incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert, è apparso sui social pubblicando un lungo VIDEO, ...

Clamoroso alla Vuelta di Spagna – L’elicottero delle riprese tv scova una piantagione di marijuana [VIDEO] : Grazie all’elicottero delle riprese tv della Vuelta di Spagna una clamorosa scoperta: scovata una piantagione di marijuana ad Igualada La Vuelta di Spagna sta regalando spettacolo per le strade iberiche. I ciclisti si stanno sfidando in sella alle loro bici, a caccia della vittoria finale, che incoronerà la maglia rossa del 2019. Non mancano però le clamorose sorprese, che non riguardano solo la sfida in bicicletta. Durante ...

Callejon gemelli non troppo diversi : il taglio e il gol Juanmi come Josè [VIDEO] : Callejon gemelli non troppo diversi: il taglio e il gol Juanmi come Josè, nel campionato boliviano dove il fratello dell’ azzurro fa parlare di se Callejon gemelli non troppo diversi: il taglio e il gol Juanmi come Josè. Avete presente quando dalle spalle dei difensori avversari, solitamente quelli a sinistra, sbuca Josè Maria Callejon e li fredda tutti? A Napoli certamente è diventato un liet motiv, una dolce abitudine a cui i ...

Mario Serpa sbugiarda Claudio Sona/ I VIDEO di Juan Fran Sierra e la nuova stoccata! : Mario Serpa torna ad attaccare Claudio Sona e riposta i video di Juan Fran Siera che parla della relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne - Mario Serpa sbugiarda Claudio Sona e pubblica un VIDEO di Juan - ex di Sona : Continua la battaglia a colpi di stories tra ex concorrenti di Uomini e Donne e la redazione. In particolare torna agli onori della cronaca il caso Claudio Sona - Mario Serpa, prima coppia gay uscita...