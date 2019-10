Un continente in movimento

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il nuovo governo messicano sta affrontando una situazione senza precedenti: per la prima volta nella sua storia, da Paese di emigrazione o di passaggio, il Messico sta diventando meta finale di consistenti flussi migratori.Ciò accade non soltanto perché negli ultimi anni è diventato più difficile entrare negli Stati Uniti, e dunque i migranti cercano spontaneamente altre destinazioni, ma anche perché, in base all’accordo migratorio imposto da Donald Trump, i cittadini centroamericani che chiedono asilo negli Stati Uniti devono aspettare la risposta di Washington in territorio messicano.I tempi necessari per la pratica possono superare l’anno, e per chi viene respinto – oltre il 70% dei richiedenti – il Messico diventa, volente o nolente, la tappa finale del viaggio.In un recente seminario organizzato nella capitale messicana dal ...

era_geo : RT @Mov5Stelle: Se vogliamo trasformare l’Europa nel Continente dei diritti e delle opportunità per tutti i lavoratori bisogna intervenire… - Luca21014104 : RT @emilia_lanave: Il punto di vista di Mario Giro nel suo nuovo libro 'Global Africa. La nuova realtà delle migrazioni: il volto di co… -