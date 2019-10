Morto Beppe Bigazzi | storico volto de «La Prova del Cuoco»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)Il primo ricordo, il più commosso, arriva da Antonella Clerici, con la quale ha condiviso l’avventura de Ladelper più di dieci anni. «Ciao, niente sarà più come prima», scrive su Twitter la conduttrice che, nel 2010, quando tornò a condurre il programma dopo la maternità, si rivolse direttamente a lui dicendogli che sarebbe rimasto per sempre nel suo cuore., gastronomo, giornalista e dirigente d’azienda, si spegne all’età di 86 anni dopo aver convissuto a lungo con la malattia. In televisione non lo si vedeva da un po’ di tempo, ma il garbo e la simpatia dei suoi interventi alladelmolti spettatori li ricordano come se fosse ieri. https://twitter.com/antoclerici/status/1181961789858299904 «Più il piatto e semplice e più gli ingredienti ...

