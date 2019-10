Conte | Whirlpool pronta a sospendere la cessione fino al 31 10

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “L’azienda è disponibile a riprendere il confronto ed èa considerare la sospensione della procedura didi ramo d’azienda ex art.47a e non oltre il 31 ottobre”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, a quanto si apprende, nell’incontro con i sindacati su.“I segnali che abbiamo avuto dall’azienda e le esperienze pregresse non depongono a favore di una interlocuzione serena. Detto ciò il segnale di sospensione non è il massimo, avrei preferito interruzione, ma in questo momento è utile andare a vedere le carte in mano all’azienda”. Così il ministro Stefano Patuanelli al tavolo a Palazzo Chigi con Fiom, Fim, Uilm sulla vertenza, secondo quanto riferito da fonti presenti al tavolo.

