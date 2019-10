Camera | domani l’inaugurazione della mostra su Havel

M5S : slitta a domani voto capogruppo Camera : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – slitta a domani il voto per la scelta del nuovo capogruppo M5S alla Camera. La ‘tabella di marcia’ prevedeva la chiusura delle ‘urne’ questa sera, invece, viene spiegato da fonti grilline, in serata si terrà la riunione con la ‘presentazione’ delle squadre, mentre la chiusura delle votazioni è stata fissata per domani alle ore 18. Candidati a ruolo di presidente del ...

Morte Giorgio Squinzi - domani l’apertura della Camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

Stop bonus bebè e Mamma domani - via all'assegno figli a carico : alla Camera dal 28 ottobre : Potrebbero essere rivoluzionate le politiche di sostegno per le famiglie con prole a carico dal nuovo esecutivo giallorosso: stando a ciò che riportano ormai da giorni i maggiori quotidiani italiani tra i quali anche "Il Sole 24 Ore", sta per riprendere l’esame del disegno di legge delega sull’assegno unico figli a carico. La proposta che attualmente è in valutazione presso la Commissione Affari Sociali della Camera, arriverà in aula a ...

Brexit - Camera riaperta già domani E la sterlina vola. Borsa tiepida : Detto fatto. La Corte suprema ordina di riaprire il Parlamento “senza indugi” e lo speaker della Camera John Bercow, famoso in tutto il mondo per il suo grido “order” per mettere ordine nella House of Commons in questi mesi alle prese con il delicato dibattito sulla Brexit, ha annunciato ufficialmente la ripresa dei lavori parlamentari Segui su affaritaliani.it

Brexit - Camera Comuni riparte domani : 13.36 Lo speaker della Camera dei Comuni britannica Bercow ha annunciato la ripresa dei lavori domani alle 12.30. Si tratta, precisa, di una "ripresa" e non di una "riconvocazione", perché -spiega- "il Parlamento non era stato adeguatamente sospeso". La Corte Suprema ha dichiarato "illegale" la sospensione del Parlamento suggerita da Johnson alla Regina, che l'ha accolta. In assenza di Johnson, che è all'Onu, la seduta darà spazio a ...

Camera : domani riunione D’Incà con capigruppo M5s - Pd e Leu su calendario lavori : Roma, 9 set. (AdnKronos) – riunione domani con il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e i capigruppo alla Camera di M5S Francesco D’Uva, del Pd Graziano Delrio e di Leu Federico Fornaro. L’incontro era previsto per oggi ma, spiega uno dei partecipanti, è slittato a domani. Oggetto dell’incontro, è quello “di fare il punto su cosa inserire nel calendario dei lavori di ...

Premier alla Camera per la fiducia <br> Ma il vero banco di prova è domani al Senato : È il giorno della fiducia alla Camera per il Conte bis, il governo sostenuto da M5s, Pd e LeU, nato dalle ceneri della maggioranza gialloverde. Governo Conte II, il giuramento al Quirinale - FOTO Il primo a giurare sulla Costituzione è proprio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A seguire tutti gli altri Ministri Il Premier Giuseppe Conte alle 11 sarà a ...

Governo : Direzione Pd domani alle 10 a auletta gruppi Camera : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – La Direzione nazionale del Pd si svolgerà domani a partire dalle ore 10 presso l’auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio. Lo comunicano fonti dem.L'articolo Governo: Direzione Pd domani alle 10 a auletta gruppi Camera sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nadia Toffa : folla alla Camera ardente - sarà aperta anche domani : folla alla camera ardente di Nadia Toffa, che ha riaperto alle 9 di oggi: tanti i vip e le persone comuni in fila per renderle omaggio. La camera rimarrà aperta anche domani dalle 9 alle 20, mentre si terranno alle 10:30 di venerdì i funerali della giovane conduttrice de “Le Iene” morta a 40 anni. sarà Padre Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi”, a celebrare le esequie. L'articolo Nadia ...