Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio sono riprese le ricerche dei 15 dispersi nel naufragio di ieri davanti a Lampedusa nel tragico bilancio ci sono anche 13 morti e 22 migranti tratti in Salvo sono tutte donne le vittime accertate a bordo erano tutti senza salvagente la procura Indaga contro ignoti per naufragio omicidio plurimo oggi a Lussemburgo riunione dei ministri dell’interno europei sul tavolo la coordinata sulla ripartizione Dei migranti Cambiamo argomento mentre la Turchia fa sapere che è tutto pronto per la preparazione militare in Siria gli Stati Uniti precisano che non ci sarà nessun ritiro delle truppe americane dal paese in una conference call con il report per la casa bianca un funzionario dell’amministrazione Trump ha spiegato che solo tra 50 e 100 uomini delle Forze Speciali americane ...

GDS_it : #EmmaMarrone e le ultime notizie sul tumore, l'ufficio stampa: 'Basta supposizioni' #forzaEmma… - Borseit : Dopo 9 anni, tornano in Italia i #BTP in dollari. E' il caso di sottoscrivere? Quanto rendono i vecchi Btp in dolla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 08-10-2019 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -