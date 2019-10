Perché vediamo gli stessi colori in modo diverso?

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) C’è stato un tempo, era il 2015, in cui amicizie di lunga durata hanno rischiato di finire per colpa del famoso fenomeno virale The dress. La foto di un comunissimo vestito era diventata un vero e proprio incubo, che spingeva la gente a schierarsi e le amicizie a rompersi, nei casi peggiori: per alcuni l’abito era nero e blu, per altri bianco e oro. Un rompicapo che aveva riportato nella nostra vita il tema di una diversa percezione cromatica a fronte della stessa immagine. Forse più in generale dovremmo riflettere di più su come osserviamo il mondo, anche a partire dalle condizioni di luce con cui individuiamo i. In questo video, il giornalista di Wired Robbie Gonzalez e il neuroscienzato David Eagleman discutono proprio del tema della costanza del colore, quel fenomeno per cui il cervello percepisce come costante il colore di un oggetto a prescindere dalle ...

