Formula 1 – Il Gp del Giappone speciale per Vettel | “quello di Suzuka è il circuito che

Formula 1 - la Ferrari torna ‘alle origini’ in Giappone : previste importanti novità sulla… livrea delle Rosse : Sulle livree delle monoposto di Vettel e Leclerc in Giappone tornerà il logo di Mission Winnow, accantonato dopo il Gran Premio di Montecarlo Dopo un’assenza di dieci gare, l’equivalente di cinque mesi, il logo Mission Winnow torna a fare capolino in casa Ferrari. Come accaduto per la prima volta a Suzuka nel 2018, anche quest’anno le monoposto del Cavallino sfoggeranno una livrea con il brand di proprietà della Phillip ...

Formula 1 - si torna in pista nel week-end per il Gp del Giappone : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il circus della Formula 1 fa tappa a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento in calendario Archiviato il week-end di pausa dopo l’appuntamento di Sochi, la Formula 1 si prepara a vivere il Gran Premio del Giappone, diciassettesima gara del calendario iridato. Un circuito che sorride alla Mercedes quello di Suzuka, anche se la Ferrari ha dimostrato di saper brillare anche in ‘territorio ...

David Schumacher trionfa al Mugello : il nipote di Michael vince il penultimo round del Formula Regional European Championship : David Schumacher vince la gara del Mugello, penultimo appuntamento del Formula Regional European Championship Schumacher domina la gara del Mugello e vince. Una frase già sentita molte volte in passato, ma che fa sempre un certo effetto. A trionfare non è il grande Michael, ma il nipote David Schumacher, figlio dell’ex pilota Ralf. Il giovane pilota tedesco si è aggiudicato la gara del Mugello, penultimo round del Formula Regional ...

Formula 1 - penalità per Vettel sulla griglia di partenza del Gp del Giappone? Le ultime novità da Maranello : I meccanici della Rossa stanno lavorando sul motore di Vettel, le ultime indiscrezioni confermano come la penalità sia scongiurata La Ferrari tira un sospiro di sollievo, il motore di Sebastian Vettel è salvo. Nonostante il problema occorso al tedesco durante il giro 27 del Gp di Sochi, i meccanici del Cavallino sono riusciti a salvare la MGU-K ammutolitasi in Russia, permettendo così al tedesco di non incorrere in penalità in ...

Formula E and the FIA have today revealed the final calendar for the 2019/20 ABB FIA Formula E Championship, with the closest and most competitive racing series set to race in 12 of the world's leading cities – featuring a record nine capitals and three new locations in Seoul, Jakarta and London. The busiest season

Formula 1 - Vettel ammette : “diventare campione del mondo? Non ho la bacchetta magica. E su Schumacher dico…” : Il pilota tedesco ha tracciato un bilancio della sua stagione, dando i voti a se stesso e alla squadra, senza dimenticare Leclerc La vittoria ottenuta a Singapore ha interrotto un lungo digiuno che pesava tantissimo, Sebastian Vettel si è scrollato di dosso la negatività ripartendo di slancio, venendo però bloccato a Sochi da un problema tecnico che gli ha probabilmente tolto un podio quasi certo. Photo4/LaPresse Una stagione alquanto ...

Formula 1 - frecciata di Verstappen a Hamilton : fischiano le orecchie del pilota britannico : L’olandese ha esaltato le qualità del campione del mondo, sottolineando però di non aver mai battagliato con un compagno di squadra alla sua altezza Cinque titoli mondiali già in tasca e il sesto in arrivo, ma non bastano a Lewis Hamilton per evitare la frecciatina di Max Verstappen. Il pilota olandese, sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni, ha sì esaltato le qualità del campione del mondo della Mercedes, sottolineando al ...

Formula 1 - Mercedes rinfrancata dalla doppietta di Sochi : previste novità importanti per il Gp del Giappone : Il team campione del mondo non ha smesso di sviluppare la W10, nonostante i due titoli mondiali siano ormai quasi in cassaforte La crescita della Ferrari spinge la Mercedes a non adagiarsi sugli allori, proseguendo nello sviluppo della monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse La doppietta ottenuta a Sochi, su gentile concessione del Cavallino, ha rinfrancato il team di Brackley che adesso è pronta a mettere in pista ...

Formula 2 – Operazione di 17 ore per Correa - fiducia tra i medici : arrivano anche le prime parole del pilota : All’interno di un comunicato, il pilota ha parlato per la prima volta dopo l’incidente di Spa: “il futuro della mia gamba destra è ancora incerto” E’ perfettamente riuscita l’Operazione a cui è stato sottoposto domenica Juan Manuel Correa, il pilota del Sauber Junior Team coinvolto nel terribile incidente di Spa che ha ucciso Anthoine Hubert. I medici dell’ospedale di Londra, in cui il driver ...

Formula E - La Venturi diventa team cliente della Mercedes : Si alza l'attenzione attorno alla Formula E che, tra qualche giorno, scenderà in pista per i primi test che porteranno team e piloti a entrare nel vivo della sesta stagione della storia della categoria. Una delle novità di quest'anno sarà il debutto della Mercedes con il proprio team ufficiale. L'impegno della Stella si moltiplica e oggi è stato annunciato un accordo per la fornitura tecnica della Venturi Racing che, di fatto, diventa team ...

Formula 1 – Toto Wolff mette in dubbio la regolarità della Ferrari : “nuovi valori di velocità anomali!” : Toto Wolff sorpreso dalla grande velocità della Ferrari nella parte conclusiva della stagione: il team principal della Mercedes descrive i nuovi valori come ‘anomali’ e ‘insoliti’ Sarà pure soltanto il ‘finale di stagione’, la Mercedes avrà anche ‘il titolo in tasca’, ma vedere la Ferrari dominare è sempre un piacere per tutti i fan di F1, specialmente dopo una prima parte di stagione alquanto travagliata. Nelle ultime gare la Ferrari non ...

Formula 1 – Vettel si lascia alle spalle la Russia : giornata di lavoro a Maranello in vista del Giappone : Vettel a Maranello per una giornata di lavoro al simulatore in vista del Gp del Giappone Dopo l’amara delusione del Gp di Sochi, la Ferrari non ha intenzione di gettare la spugna, consapevole di poter dare filo da torcere alla Mercedes. Le vittorie di Spa, Monza e Singapore hanno dato la carica giusta al team di Maranello per continuare a far paura alle Frecce Argento, nonostante la delusione russa. Photo4/LaPresse Per preparare al ...

Formula 1 – Condizioni Schumacher - parla il dottore dell’ex pilota : “per i miracoli non sono competente” : Philippe Menaschè sincero: il dottore di Michael Schumacher fa chiarezza sulla situazione dell’ex pilota di Formula 1 E’ da diverse settimane ormai che Michael Schumacher si trova in ospedale in Francia per un tentativo con una cura a base di cellule staminali. Nonostante alcune indiscrezioni le Condizioni dell’ex pilota di Formula 1 non sembrano migliorate ed il dottore Philippe Menaschè ha deciso di fare chiarezza sulla ...