Belli i fitness tracker ma è la competizione a farci muovere di più

Fonte : vanityfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) Servono più i gadget o la, a spronarci? Secondo uno studio della Penn Medicine battezzato «Step Up» è il secondo elemento, cioè la sfida con gli altri, a spingerci a fare di più e meglio in termini di attività fisica. Insomma, i, da soli, non bastano. L’indagine, condotta da Mitesh Patel, docente di management della medicina e della salute nell’ateneo della Pennsylvania, ha messo sotto la lente 602 impiegati classificati come sovrappeso oppure obesi. Al gruppo di controllo è stato fornito un orologio per ile una serie di obiettivi quotidiani da raggiungere mentre quelli inclusi in altri tre gruppi, oltre al dispositivo, sono stati coinvolti in una serie di «giochi» progettati appositamente per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ovviamente lo studio ha provato come queste sfide siano state estremamente più efficaci, e dunque come ...

PintouNaF0lia : Musa Pamella Gomes #TomMaior #carnaval2019 #samba #fantasia #fitness -