ATP Shanghai | Andy Murray all’esame Fognini | “Fabio ha un sacco di talento | ma conosco il

ATP Shanghai – Murray trionfa in rimonta all’esordio : Londero ko in tre set : Andy Murray sorride a Shanghai: vittoria in rimonta sull’argentino Londero Buona la prima per Andy Murray al torneo “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Il tennista britannico ha trionfato oggi in rimonta dopo due ore e 18 minuti di match contro l’argentino Londero: la sfida è terminata col ...

ATP Shanghai – Sonego esce di scena al primo turno : Monfils trionfa in tre set : Sonego si ferma all’esordio al torneo ATP di Shanghai: l’azzurro eliminato per mano del francese Monfils Sonego non ce la fa: l’azzurro subito eliminato all’esordio del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Il tennista italiano, numero 55 del ranking ATP ha ceduto al francese ...

DIRETTA ATP Shanghai 2019/ Sonego Monfils - 5-7 - video streaming : Fognini ok : DIRETTA Atp SHANGHAI 2019 streaming video e tv, orario delle partite di tennis: Fabio Fognini si qualifica per il secondo turno battendo Sam Querrey.

ATP Shanghai – Cecchinato si ferma al primo turno : Paire trionfa in due set : Cecchinato subito ko al torneo Rolex Shanghai Masters: l’azzurro si ferma all’esordio sul cemento cinese Cecchinato si ferma al primo turno del torneo Rolex Shanghai Masters: il tennista italiano ha ceduto all’esordio del penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese, al francese Paire. Il numero 23 al mondo ha trionfato contro ...

ATP Shanghai – Partenza super per Fabio Fognini - asfaltato Querrey in due set all’esordio : Il tennista italiano non lascia scampo al suo avversario nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi con il risultato di 6-4, 6-2 Fabio Fognini comincia con il piede giusto il Masters 1000 di Shanghai, portando a casa un’importante vittoria nel primo turno contro lo statunitense Sam Querrey. Partenza lanciata del tennista ligure, che supera il proprio avversario con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo poco più di un’ora ...

ATP Shanghai – Debutto amaro per Cilic - il croato eliminato al primo turno dallo spagnolo Ramos : Il tennista croato esce di scena al primo turno del Masters 1000 di Shanghai, il croato infatti cede in due set allo spagnolo Alberto Ramos-Viñolas Termina al primo turno l’avventura di Marin Cilic nel Masters 1000 di Shanghai, il tennista croato infatti alza bandiera bianca al cospetto dello spagnolo Alberto Ramos-Viñolas, capace di imporsi in due set con il risultato di 6-4, 6-4. Il numero 25 del ranking ATP non riesce a tenere ...

ATP Shanghai – Forfait di Nadal : il maiorchino costretto a saltare il Masters 1000 : Nadal salta il Masters 1000 di Shanghai: il maiorchino costretto a dichiarare Forfait per il secondo anno consecutivo Rafa Nadal è costretto, per il secondo anno consecutivo, a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Dopo il ritiro dalla Laver Cup per un problema alla mano sinistra, il maiorchino salterà anche il torneo di Shanghai. Secondo la stampa spagnola, Nadal avrebbe giocato nella prima giornata della Laver Cup con delle infiltrazioni ...