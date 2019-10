Muore dopo dimissioni nell' androne dell' ospedale | aperta un' indagine

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Nel pomeriggio l'Asst di Mantova ha aperto un'interna per chiarire i contorni che hanno portato alla morte di un uomo all'internoCarlo Pomaledal pronto soccorso. "L'uomo, giunto in Pronto Soccorso in codice verde, è stato valutato dal personale sanitario per una sintomatologia che riferiva presente da diversi mesi e che aveva già indagato precedentemente - si legge in un nota'Asst - Le patologie riferite dall'uomo non erano tali da lasciare supporre un'evoluzionee sue condizioni in evento acuto". "Il caso è stato segnalato alla Questura per le indagini di rito. La Direzione'Asst ha attivato un'interna per fare chiarezza sul caso", prosegue la nota.

Agenzia_Ansa : Muore dissanguata dopo un raschiamento, tre medici indagati #ANSA - RedazioneReport : Salerno: studentessa muore in classe dopo un malore - - _saumon : La si mette in libreria e muore lì. Quando ha capito che non riusciva a convincermi e dopo avermi chiesto svariate… -