Manovra | i sindacati picchettano il governo | Sbloccare la rivalutazione delle

Manovra - Conte ai sindacati : “Impatto forte da taglio del cuneo fiscale”. Landini : “Le cifre non sono ancora sufficienti - vanno aumentate” : Il taglio del cuneo fiscale, le risorse per i contratti pubblici e un nuovo vertice la prossima settimana. Nel secondo round dei tavoli tra il governo e i sindacati in vista della legge di Bilancio tengono banco soprattutto le tasse sul reddito da lavoro. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito davanti ai segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo che l’esecutivo ha predisposto tutte le misure per evitare una ...

**Manovra : al via tavoli governo-sindacati su cuneo - l. Fornero e contratti pubblici** : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Partiranno subito, già nelle prossime giornate, in vista della legge di bilancio, tre tavoli tecnici tra governo e sindacati sulle modalità della riduzione del cuneo fiscale, sulla revisione della legge Fornero e sui contratti pubblici”. E’ quanto si apprende da fonti sindacali, subito dopo l’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto ...

Riforma pensioni e Manovra : oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

Com'è andato l'incontro tra Conte e sindacati in vista della Manovra : Parte il confronto tra il governo giallorosso e i sindacati in vista della manovra. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le linee guida della prossima legge di bilancio ai leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo, lanciandogli un appello: "Remiamo insieme per il bene del Paese". "Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente - ha sottolineato Conte - per discutere insieme a ...

Manovra - governo e sindacati verso l'intesa : 'Quota 100 non si tocca' : Confermata oggi ancora una volta durante l’incontro con i sindacati l’intenzione del governo giallorosso di garantire la possibilità di nuove pensioni anticipate con la Quota 100 e del reddito di cittadinanza. È quanto si è appreso oggi a margine dell’incontro tra l’esecutivo M5s-Pd guidato dal premier, Giuseppe Conte, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative. In particolare è stato il ministro dell’Economia e delle ...

