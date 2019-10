Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto di avere una malattina

"La legge sul dopo Bibbiano è inutile e dannosa" dice la presidente delle Camere minorili : La torbida battaglia politica attorno all’inchiesta di Bibbiano che ha infuriato l’estate scorsa potrebbe lasciare in eredità una nuova legge in materia di affidamento dei minori. Il 17 settembre è stato incardinato alla commissione Giustizia della Camera il testo della proposta di legge – prima fir

Il Castello delle Cerimonie : i 50 anni di Maria Cacialli - 'la figlia del presidente' : La quinta puntata de Il Castello delle Cerimonie 2019 è dedicata ai 25Bis di Maria Cacialli, nota a Napoli come La figlia del Presidente, dal nome di una delle pizzerie storiche della città di cui è anima e titolare. E dal cuore di Napoli arrivano anche il pezzo forte della puntata, ovvero le sorelle Pipolo, eredi di una istituzione della fotografia partenopea e già protagoniste della serie. Se non vi vengono in mente, basta dare un'occhiata al ...

Il presidente delle Filippine ha ammesso di aver tentato di far uccidere un sindaco? : Rodrigo Duterte (foto: LINUS ESCANDOR II/AFP/Getty Images) Mercoledì, il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha detto durante un evento pubblico a Manila, la capitale del paese, che ha provato a far uccidere Vicente Loot, l’ex sindaco della città di Daanbantayan, un centro non lontano da Cebu, a 700 chilometri dalla capitale. Le parole di Duterte non hanno lasciato spazio all’immaginazione, diciamo: “Generale Loot, maledetto ...

Rimini - truffa a donne abusate : arrestata ex presidente di associazione in difesa delle donne : Secondo l'accusa la 35enne circuiva le donne vittime di violenze convincendole a sborsare soldi per attività extra di investigazione privata, sostenendo che avrebbero aiutato a incastrare i mariti violenti. Inoltre la donna avrebbero impiegato illecitamente denaro corrisposto all'associazione da amministrazioni locali per progetti di aiuto sociale e psicologico.Continua a leggere

ECA - Agnelli rieletto presidente : «La riforma delle Coppe andrà avanti» : Agnelli presidente ECA – Andrea Agnelli è stato eletto nuovamente presidente dell’European Club Association. Il presidente della Juventus rimarrà in carico per altri quattro anni, fino al 2023. A seguito della conferma, Agnelli ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Sono onorato di essere stato rieletto per guidare questa organizzazione nei prossimi quattro anni». «Vorrei sottolineare […] L'articolo ECA, Agnelli rieletto ...

Il presidente della Colombia ha detto che manderà un’unità speciale dell’esercito contro gli ex comandanti delle FARC che vogliono riprendere la lotta armata : Il presidente della Colombia Iván Duque Márquez ha detto che manderà un’unità speciale dell’esercito contro gli ex comandanti delle FARC che hanno annunciato di voler riprendere la lotta armata, Jesus Santrich e Ivan Marquez, e contro i loro seguaci. Le FARC erano il

Governo - il calendario delle consultazioni alla Camera del presidente del Consiglio Conte : Oggi pomeriggio, nella Sala dei Busti di Montecitorio, avranno inizio le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte: oggi toccherà ai gruppi parlamentari di Camera e Senato Misto, LeU, Per le Autonomie. Domani mattina saranno sentiti i partiti maggiori: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

Crisi - fenomeno 'Mattarella Rocks' Boom delle t-shirt per il presidente : Da Geppi Cucciari (nella foto) ad Andrea Delogou: i vip postano foto con le t-shirt for presidente. Ed è Boom di vendite online. L'idea è venuta a... Segui su affaritaliani.it

Governo : presidente Ars - 'da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero “uomo delle istituzioni”. Complimenti, Presidente". Così, il Presidente

Ponte Morandi - la presidente del comitato famiglie delle vittime : “Dobbiamo cercare la verità perché quanto accaduto è inaccettabile” : “Abbiamo perso un pezzo del nostro cuore, che non ci potrà più essere restituito la loro è stata una morte assurda che non possiamo rassegnarci ad accettare”. Così la presidente del comitato delle famiglie delle vittime, Egle Possetti, che un anno fa ha perso la sorella Claudia, è intervenuta durante la cerimonia di commemorazione nel giorno dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. “Stiamo sopravvivendo ...