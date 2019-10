Augusto Minzolini a L' aria che tira sul governo | Pd-M5s | suicidio impossibile

Augusto Minzolini : "Matteo Salvini pronto a tutto - anche a umiliarsi davanti ai 5 Stelle. E come a poker..." : Tra i leghisti sembra di stare su un'altalena, si passa dal coraggio alla disperazione nella consapevolezza che in questo momento Matteo Salvini si gioca il futuro. Per questo il leader e la Lega "sono pronti a tutto", scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, "anche a umiliarsi davanti ai 5 Stelle.

Augusto Minzolini : "Pd e M5s lo schema dei ministri - il tre più tre". È tutto pronto per l'asse : Matteo Salvini, in caso di elezioni, sarebbe l'asso pigliatutto, lo hanno capito anche dalle parti dei 5 Stelle: "Il vero errore di Salvini - è l'analisi di Laura Castelli - è stato di fidarsi dell'accordo di Zingaretti per avere le elezioni. Ma come fa Zingaretti a dargliele vista la posta in gioco