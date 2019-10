Rende Federico Lentini si era iscritto a Giurisprudenza | domani ricordo all’Unical

Superbike - Mondiale 2020 : Federico Caricasulo p Rende rà il posto di Marco Melandri in Yamaha : Come è noto da un paio di mesi, Marco Melandri lascerà l’attività agonistica al termine di questa stagione del campionato iridato di Superbike e si dedicherà ad altro. Un addio sofferto quello del ravennate, attuale pilota della Yamaha . Ebbene a prendere il suo posto sulla moto di Iwata sarà un altro rappresentante del Bel Paese, ovvero Federico Caricasulo . Spetterà al 23enne nostrano salire sulla Yamaha GRT. Il centauro italiano, tra i ...

Paracanoa - Mondiali Szeged 2019 : Federico Mancarella è d’argento! L’azzurro si arRende solo a Curtis McGrath! : Seconda medaglia per l’Italia con conseguente terza carta paralimpica guadagnata dalla nostra Federazione ai Mondiali di Paracanoa, che stamane hanno visto la finale del KL2 200 maschile: Federico Mancarella si è inchinato soltanto al campione in carica, che si è riconfermato, l’australiano Curtis McGrath. L’oceanico ha vinto in rimonta, con il crono di 42″35, precedendo l’azzurro, che ha adottato una tattica ...