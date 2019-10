Quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale nel Cosentino

Bronzi di Riace - a scoprirli furono forse Quattro ragazzini - ora persone adulte : Sono una delle opere d'arte più belle mai ritrovate nel mondo, eppure, a distanza di tantissimi anni, il loro ritrovamento continua a far discutere. Non tanto per la datazione, quanto per gli effettivi scopritori: stiamo parlando dei cosiddetti Bronzi di Riace, due statue ritrovate nelle acque a poca distanza dalla costa della cittadina calabrese. Tutto avvenne il 16 agosto del 1972: il sub Stefano Mariottini, nel corso di una esplorazione ...