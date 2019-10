Mamma mette il bimbo nella vasca da bagno e va al computer su face book | ciò che accade

Fonte : baritalianews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Unadi 34 anni Shannon Johnson che viveva a Fort Lupon, in Colorado aveva un bambino di 13 mesi che soffriva di epilessia. Una sera lo ha messodaper fare il bagnetto e lei è andata in un’altra stanza al. Si è collegato sui social e ha pensato solo a chattare dimenticandosi per parecchio tempo del bambino. Dopo un po’ sentendo solo silenzio è andata ine ha visto che il bambino era affogato nell’acqua con la testa sotto . Ha provato a farlo riprendere e quando ha visto che da sola non ce lava ha chiamato un’ambulanza. Questa storia è raccontata da The Huffington Post. La donna ha subito un processo per maltrattamento di minori. Laha confessato alla polizia che era solita far fare il bagnetto da solo al bambino perché in quel modo voleva renderlo autonomo. E ha anche specificato che mai era accaduto un ...

