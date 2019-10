Con Greta siamo di fronte a un abbaglio mondiale Intervista a Franco Prodi

Il rosario Contro la Chiesa di Greta : "Tesi eretiche al sinodo amazzonico" : Elena Barlozzari Alessandra Benignetti L'iniziativa del fronte tradizionalista per denunciare le "eresie" che si discuteranno nel sinodo per l'Amazzonia. I manifestanti: "I riti degli sciamani non hanno nulla a che fare con la Chiesa" "Dire che la Chiesa deve imparare dagli sciamani o assimiliare i loro riti sacri è totalmente eretico". Non ha dubbi Alessandro, uno dei partecipanti all'iniziativa di preghiera ...

La trattativa segreta sui migranti : "Al Cara di Mineo gli italiani inContrarono il boss libico Bija" : Era l′11 maggio 2017, l’Italia stava discutendo con la Libia per arrivare a un accordo con il quale bloccare il flusso dei migranti verso l’Italia e, al Cara di Mineo, senza lasciare traccia, entrava il boss dei trafficanti libici, il famigerato Bija. Per trattare con gli 007 italiani. Lo racconta l’Avvenire, che parla di una trattativa segreta avvenuta nel centro di permanenza dei migranti, e riporta le foto ...

La trattativa segreta sui migranti : "Al Cara di Mineo gli italiani inContrano il boss libico Bija" : Era l′11 maggio 2017, l’Italia stava discutendo con la Libia per arrivare a un accordo con il quale bloccare il flusso dei migranti verso l’Italia e, al Cara di Mineo, senza lasciare traccia, entrava il boss dei trafficanti libici, il famigerato Bija. Per trattare con gli 007 italiani. Lo racconta l’Avvenire, che parla di una trattativa segreta avvenuta nel centro di permanenza dei migranti, e riporta le foto ...

Greta Thunberg - lo scienziato a Libero : "Attaccarla è penoso". La risposta : la lista dei 500 che la Contestano : "Attaccare Greta Thunberg è penoso e ridicolo". Questo il titolo all'intervento su Libero in edicola oggi, venerdì 4 ottobre, di Matteo Miluizio, astrofisico dell'Agenzia spaziale europea. Miluzio aggiunge che è "vergognoso prendersela con una minorenne", perché a suo giudizio "gli studi sul clima c

Vladimir Putin Contro Greta Thunberg : Una teenager disinformata : È scontro aperto tra Vladimir Putin e l'attivista Greta Thunberg definita dal presidente russo come una "teenager scarsamente informata che dovrebbe documentarsi meglio sul perché i paesi in via di sviluppo debbano rimanere poveri e non essere come la Svezia". Il presidente ha fatto il suo intervento al forum sull'energia riprendendo proprio il discorso della 16enne Greta che ha gelato l'Onu lo scorso 23 settembre. L'attivista svedese aveva ...

Susanna Tamaro : "Greta non ha malizia o seCondi fini. L'Asperger ci fa sentire forte il dolore della natura" : “Io e Greta sentiamo le fragilità della natura”, sono le parole pronunciate da Susanna Tamaro in un’intervista a Sette - Corriere della Sera. La scrittrice ha tracciato un ritratto dell’ambientalista sedicenne che, come lei, soffre fin dall’infanzia della sindrome di Asperger.Salvate il soldato Greta. Questo è il primo pensiero che mi è venuto quando si è scatenato il fenomeno di Greta ...

Italia-Usa - il lapsus di Di Maio in Conferenza stampa Con Mike Pompeo : “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Villa Madama il segretario di stato americano Mike Pompeo. Durante la conferenza stampa, il capo politico del Movimento 5 stelle ha ringraziato il segretario, inciampando però in un lapsus. E Pompeo è diventato “il segretario Ross” L'articolo Italia-Usa, il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo: “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” ...

Dazi - Luigi Di Maio e la gaffe Con Mike Pompeo : lo chiama "segretario Ross" : Ecco in che mani siamo. Quelle di Luigi Di Maio. Si parla della conferenza stampa che ha tenuto in veste di ministro degli Esteri al termine del delicatissimo incontro con Mike Pompeo, segretario di Stato Usa, tema all'ordine del giorno i Dazi introdotti da Washington. Di Maio ha affermato: "I Dazi

Clima - il Prof. Francesco Battaglia ai microfoni di MeteoWeb : “Previsioni sConfessate dai fatti - Greta Thunberg esempio di massima ingratitudine” : Francesco Battaglia, professore di chimica-fisica e già docente di chimica dell’ambiente all’Università di Modena, è tra i promotori della Petizione firmata da un gruppo di 145 scienziati italiani che sostiene che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo è un fenomeno che si è verificato anche in passato per cause naturali, che non c’è una emergenza Climatica e che le politiche di riduzione ...

Conte-Pompeo - parmigiano al segretario Usa : il blitz delle Iene. VIDEO : Una forma di parmigiano è stata consegnata da un’inviata della trasmissione “Le Iene” al segretario di Stato americano Michael Pompeo nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stava ricevendo l’esponente del governo statunitense.Conte: “Lasci fare a me il presidente del Consiglio” La cronista ha portato il formaggio a Pompeo come simbolica protesta per il tema dei possibili dazi degli Stati Uniti ...

Italia-Usa : terminato inContro tra Conte e segretario di Stato Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E’ appena terminato, dopo meno di un’ora, l’incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Italia-Usa: terminato incontro tra Conte e segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia-Usa : Conte riceve segretario di Stato Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rientrato da Genova nel primo pomeriggio.L'articolo Italia-Usa: Conte riceve segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Friuli - insulti social del Consigliere a Greta Thunberg : “Adesso scopro la m…”. Pd e M5s : “Si dimetta - inqualificabile” : “Tra poco scoprirò anch’io la m****a… E allora ciao a tutti!”. La frase accompagna il volto di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese. È il meme condiviso dal consigliere comunale di Turriaco (provincia di Gorizia) Marco Tricarico, eletto con la Lega, a poche ore dalla manifestazione dei Fridays for Future che ha visto riempire le piazze di tutto il mondo. Insieme al post, l’invito del consigliere, in dialetto: “E vedi de ...

Greta Thunberg Conquistata dalla parodia death - l’ironia sui social : “Lascio la causa climatica e mi dedico al metal” : L'attivista Greta Thunberg, conquistata dalla parodia death metal divenuta virale nei giorni scorsi, ha assecondato il gioco e ha deciso di abbandonare la sua battaglia. L'affermazione, ovviamente, è ironica, e di fronte a un tale capolavoro l'attivista di Fridays For Future non poteva rimanere indifferente. Riepilogando, il 24 settembre Greta Thunberg ha tenuto un discorso al vertice ONU sul clima, e il livore con il quale la sedicenne si è ...