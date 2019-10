Incendio in hotel del lecchese | sospeso il banchetto nuziale

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Allarmeed evacuazione di sposi e ospiti durante un: è accaduto oggi in un ristorante di Pare’ di Valmadrera, in provincia di Lecco. L’si è sviluppato, stando ai primi accertamenti per cause accidentali, in una stanza dell’attiguo, propagandosi poi al sottotetto e al tetto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e due dipendenti della struttura, un uomo di 27 anni e un altro di 49 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Nel frattempo è statoil. Sul posto anche un’ambulanza, le fiamme sono poi state domate. L'articoloindelilMeteo Web.

