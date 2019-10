Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Tramite un’operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione dellodi sostanze stupefacenti, gli agenti di Polizia hanno arrestato due uomini di 43 e 18 anni, entrambi italiani, interrompendo la linea di comunicazione tra grossista e pusher. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato del commissariato di Tivoli e con la Squadra Mobile di Roma. Il tutto è avvenuto lo scorso 22 settembre, quando la Polizia, grazie a proprie fonti, ha scoperto l’esistenza di una ricca attività dimessa in piedi da un ragazzo a. Tale scoperta ha spinto gli agenti ad effettuare una complessa attività di appostamento. Gli agenti in questo modo a Roma hanno notato un frequente andirivieni da parte di un uomo, poi identificato come il 43enne, che in modo ripetitivo girava in auto nei pressi dello slargo davanti al ...

Agenzia_Ansa : Tenta lo stupro di una donna in chiesa a Villanova di Guidonia vicino Roma. L'uomo è stato fermato grazie all'allar… - romadailynews : Villanova di Guidonia: arrestate due persone per spaccio: #Roma – Tramite un’operazione… - istitutoromano : Inizio corso Villanova di Guidonia 02 ottobre -