Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Oggi, venerdì 4 ottobre, è in onda una nuova puntata dida me, salotto pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'ospite di questa puntata è stata Giada, ex partecipante di Miss Italia e futura moglie dell'ex tronistaConversano. Dopo aver raccontato le tappe della sua adolesenza e della sua vita lavorativa, Giada hato il vero motivo per cui non ha detto subito sìdi matrimonio di, scatenando una marea di polemiche sui social. Stando alle varie critiche degli haters, la donna non sarebbe davvero innamorata di Conversano. Giada: il motivo per cui non ha detto subito sì aGiadahato a Caterina Balivo per quale motivo ha avuto unainsolita durante ladi matrimonio diConversano, avvenuta la scorsa settimana ada me. "Ho reagito in quel modo perché mi...

katiadiluna16 : Vieni da me, Pezzaioli spiega la reazione alla proposta di Giovanni: 'Mi aspettavo altro' - carmenFashionCr : Giada Pezzaioli torna a Vieni da Me: altra doccia gelata per Conversano - lamescolanza : Giovanni Conversano chiede in sposa Giada Pezzaioli a Vieni da Me (Rai 1) ma non arriva il sì: “Imbarazzo totale” i… -