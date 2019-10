Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019)lo, né a Roma né a Firenze. Nemmeno i vertici del ministero dei Beni Culturali, che infatti sono rimasti interdetti. La notizia è arrivata, via Brennero, dalla stampa austriaca: martedì i quotidiani Die Press e Wien of Art scrivono che l’attuale direttore degli, Eike, hato all’incarico diilhistorisches Museum dicon una telefonata, nonostante due anni fa l’annuncio ufficiale dell’arruolamento di Schmidt era arrivato in pompa magna dall’allora ministro austriaco Thomas Drozda. Dopo che la notizia è rimbalzata tra i corridoi di, Palazzo Vecchio e Mibact, tra l’irritazione degli austriaci, martedì è stato lo stesso Schmidt a ufficializzare la suacandidandosi ad un secondo mandato a Firenze: “Sul mio curriculum sarebbe stata una bella cosa mettere il museo viennese – ha detto – ma io non vivo per ...

TutteLeNotizie : Uffizi, Schimdt rinuncia a guidare il Kunst di Vienna. Ma nessuno sapeva della candidatura… - Cascavel47 : Uffizi, Schimdt rinuncia a guidare il Kunst di Vienna. Ma nessuno sapeva della candidatura. Franceschini lo gela: “… -