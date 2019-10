Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Gli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Casilino Tutela Ambiente, in un’operazione svolta il 2 ottobre in viale Palmiro Togliatti, in un’area adiacente aldi, hanno scoperto unaabusiva. Talesu di un terreno privato sul quale in passato si trovava un dentro di autodemolizioni privo dei permessi. Oltre a varie carcasse di auto ormai abbandonate, gli agenti hanno rinvenuto numerosi elettrodomestici, dei rifiuti speciali e calcinacci e materiali di risulta lasciato dai cosiddetti ‘svuota cantine’. Il terreno, con una superficie totale di circa 3500 metri quadri, è stato ora posto sotto sequestro. Ora le indagini continueranno per trovare i responsabili. L'articolodiproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Parco di Centocelle, scoperta discarica dove prima sorgeva autodemolitore abusivo: #Roma… - Mr_Tozzo : La foto partecipa al concorso 'CSIAMO', l'impatto della Nuova metro nel quartiere. La metro fotografata è quella de… - Mr_Tozzo : La foto partecipa al concorso 'CSIAMO', l'impatto della Nuova metro nel quartiere. La metro fotografata è quella de… -