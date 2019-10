Migranti | Gabrielli | “In Italia non c’è modalità di accesso lecito E si lavori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Mettere mano agli accessi leciti deie lavorare alla loro integrazione per non creare sacche di illegalità. L’alt alle multe alle ong che operano nel Mediteranneo, ma non una bocciatura tout court dei decreti Sicurezza che le prevede. Il capo della Polizia, Franco, affronta il tema dell’immigrazione, snocciola i dati sulla criminalità e definisce “ineccepibile” l’operato della poliziotti nella manifestazione di Roma Metropolitane, durante la quale è rimasto ferito il deputato Stefano Fassina. “Innon esiste unadie a questo bisogna metterci mano”, ha detto il prefetto intervenendo al Festival delle Città a Roma, parlando di immigrazione, che “poggia su tre pilastri: la gestione dei flussi, i rimpatri e l’integrazione”. Per gli stranieri che restano inè quindi ...

Agenzia_Ansa : Decreto #migranti, Di Maio: 'Riduciamo a 4 mesi i tempi dei rimpatri'. Gabrielli boccia le multe alle ong #ANSA - claudicantep : La vedo nera, e se non si farà attenzione sarà irreversibile... #Sicurezza, #Gabrielli: calano i reati ma uno su t… - Ultron65 : RT @tempoweb: Sos #migranti Stranieri tre volte più delinquenti degli #italiani -