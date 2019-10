Migranti | Di Maio presenta decreto sui rimpatri | “Siamo all’anno zero | meccanismi non

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...

Migranti - Di Maio : “Il nostro decreto è il primo step sui rimpatri. Riduciamo i tempi a 4 mesi” : “È stato un lavoro di squadra: ringrazio il ministro Bonafede, il presidente Conte e la ministra Lamorgese perché noi stamattina firmiamo il decreto ministeriale che ci permette di portare le misure per stabilire se un migrante può stare in Italia da due anni a 4 mesi”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parla in conferenza stampa alla Farnesina per presentare il decreto sui Migranti, provvedimento che aveva già anticipato nel ...

Migranti - il decreto di Di Maio irrita Zingaretti : «Basta bandierine» : Prima le «fughe in avanti» di Matteo Renzi sull'Iva e le «capriole» sul taglio del cuneo fiscale, ora i decreti ministeriali del tandem Di Maio-Bonafede fatti passare come...

