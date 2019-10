Instagram aggiunge un filtro in realtà aumentata per provare un prodotto prima

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo l’introduzione della modalità scura in versione beta e il lancio della nuova app Threads,ha arricchito il proprio social network con un nuovoinche potranno sfruttare tutti i brand che sponsorizzano i propri prodotti nei post di influencer e non. Il nuovoaiuterà gli utenti interessati ad acquistare unad essere più sicuri della scelta grazie alla possibilità di poterilin questione, come ad esempio un cosmetico, sul proprio volto sfruttando la tecnologia della. Cliccando sulsponsorizzato dal brand in uno specifico post, basterà selezionare l’opzione messa a punto daper aprire la fotocamera dello smartphone e applicare ilsul volto, come avviene per tutti gli altri filtri presenti nell’applicazione. Sarà poi possibile condividere la foto nelle Storie ...

sbaucc : Invece a me nessuno aggiunge su Instagram perché mi chiamo Piccola Fava - LorenzoSebas84 : E si aggiunge un'altra tacca al percorso..! 25+10 e non sentirli ???? . . . . #birthday #happybirthday #me… - KitchenStoresrl : #Repost @MesonsCucine (get_repost) ··· Nuovi concept. Nuovi elementi. Nuove finiture. M2 aggiunge spazio e opportun… -