Diabolik | per l' omicidio dell' ultrà laziale c' è un sospettato | è latitante

Corsera : Inter-Lazio - in curva Nord coreografia per Diabolik e insulti ai napoletani : Il Napoli perde al San Paolo contro il Cagliari beffato da un gol di Castro sull’unica azione portata avanti dai sardi nell’arco dei 90 minuti, regalando ai napoletani una serata triste. Ma la pagina più triste di questo mercoledì sera non si scrive al San Paolo bensì a San Siro, dove, come scrive il Corriere della Sera, durante la partita tra Inter e Lazio è andato in scena il solito copione ultras. I cori e lo striscione della ...

Lotito e gli ultras : «Non si può fare il tifoso di professione per guadagnare - Diabolik aveva capito chi ero» : Sul Corriere dello Sport un articolo su Lotito che è stato il primo nel calcio a denunciare gli ultras. Sono riportate anche le sue dichiarazioni a in incontro che si è svolto a Mugnano in Teverina, nel Viterbese. Dichiarazioni riprese dal sito tusciaweb.eu. «Il tifoso non si può fare di professione per guadagnare soldi. tifoso significa appassionato e la passione si persegue sempre nel rispetto delle regole. il tifoso, può anche criticare ...

Diabolik - l’appuntamento nel parco per l’agguato e i tre cellulari da decriptare : Sul Messaggero la terza puntata del racconto della storia di Fabrizio Piscicelli. Diabolik, il capo ultrà laziale morto il 7 agosto per un colpo di pistola alla nuca. C’è il racconto dell’agguato e dei giorni successivi, già ampiamente trattati dalla stampa nelle ultime settimane. Prima di tutto l’agguato. Diabolik è stato ucciso mentre era seduto su una panchina nel parco romano degli Acquedotti. Il killer, travestito da ...

Messaggero : l’ascesa di Diabolik in Curva Nord. Botte e violenza per sentirsi vivo : Il Messaggero ha iniziato ieri un racconto in quattro puntate della storia di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà laziale ucciso da un colpo di pistola alla nuca lo scorso 7 agosto. Gli Irriducibili, in Curva Nord, nascono il 18 ottobre 1987 in occasione di Lazio-Padova, da una costola dello storico gruppo ultras Eagles. E’ a questa frangia che appartiene il giovane 21enne Fabrizio Piscitelli. Il soprannome Diabolik non lo ...

Diabolik - Gaudenzi fa i nomi dei killer di Piscitelli : «Ucciso per il contrabbando in Africa» : «Non sono un pentito e non voglio collaborare con la giustizia. Voglio solo vendicare la morte di Diabolik e di Maurizio Terminali», un uomo che sarebbe scomparso in circostanze misteriose durante...

Giornata di ordinario fascismo a Roma con la coreografia gigante per Diabolik : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 2° Giornata DEL CAMPIONATO 2019-20 La notte non vuole venire. Due torbati non bastano. Non basta l’interminabile smanettare messaggi con amici come me sconvolti, a far sbollire la collera zagogna. A scacciare i mille scorpioni apprettatori che mi mangiano la testa. E il cuscino è una pietra. Che partita folle! Gli equilibri saltano presto. Primo goal da parrocchia. Su angolo di Goulham, il Pibe di Fratta colpisce ...

Nuovi casting per il film Diabolik dei Manetti Bros e per un video di Francesco Guccini : Nei prossimi giorni si svolgeranno dei casting a Bologna, per l'attesissimo film Diabolik, con Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Primo Marinelli e diretto dai Manetti Bros. Per l'enorme numero di richieste di partecipazione, sono inoltre stati fissati Nuovi casting per un video musicale di Francesco Guccini....Continua a leggere

CorSera : La coreografia per Diabolik è un’apertura delle forze dell’ordine verso i tifosi : L’aver consentito la coreografia all’Olimpico per Diabolik, scrive il Corriere della Sera, può essere considerata un’apertura dell’ordine pubblico verso i tifosi “tanto che si ipotizza di non vietare in occasione delle prossime trasferte della Spal nella Capitale (come avvenuto invece nel 2017 e nel 2018) l’ingresso all’Olimpico del bandierone-simbolo con il volto di Federico Aldrovandi, morto nel 2015 a Ferrara ...

Diabolik / Gli Irriducibili vietano ai calciatori della Lazio di andare sotto la curva (anche per un gol) : «Gli#Irriducibili vietano ai giocatori della #Lazio di andare sotto la #curvaNord per qualsiasi motivo» È il messaggio chiaro e diretto lanciato dagli Ultras della Lazio al presidente Lotito e ai giocatori prima del derby di questo pomeriggio. Un derby ad alta tensione nel segno del Diablo, scrive il Messaggero, perché gli Irriducibili non sono disposti a dimenticare lo sgarro per le “mancate condoglianze per la morte di #Diabolik da parte ...

Derby di Roma : contestazione ai calciatori della Lazio per non aver fatto le condoglianze per Diabolik : C’è grande tensione per il Derby Romano di oggi. Lo abbiamo già scritto. Il timore è che possano arrivare ultrà dall’estero, dalle tifoserie gemellate con i biancocelesti, dopo le polemiche che ci sono state per il funerale di Diabolik. Si tratta di tifosi che potrebbero venire da Inghilterra, Spagna, Austria, Polonia e Bulgaria, visti i gemellaggi dei supporter della Lazio con quelli di West Ham, Wisla Cracovia, Levski Sofia, ...

Lazio-Roma - 45 minuti senza tifo e coreografia per Diabolik : Inzaghi e Lotito presentano il derby : “Lazio favorita? Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Ma nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. Ma penso sia lo stesso…”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby. ...

Inter-Lecce : polemiche per la coreografia della curva dedicata a Diabolik - l'ultrà laziale ucciso in un agguato : Nella partita di esordio del campionato la curva nerazzurra ha realizzato una coreografia per Fabrizio Piscitelli. E sui social i tifosi protestano: "Vergogna, non nel mio nome"

Inter - coreografia per il tifoso della Lazio Diabolik : striscioni anche per Oriali [FOTO] : Un’immagine enorme di Diabolik e uno striscione con la scritta: “Fabrizio con noi”. Così i tifosi della Curva Nord dell’Inter, durante il posticipo di Serie A contro il Lecce, hanno voluto ricordare Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto in un agguato nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le due tifoserie sono storicamente gemellate. Successivamente, sempre in Curva Nord, è ...

Casting per Diabolik con Luca Marinelli - Miriam Leone - Valerio Mastandrea - e per Cineworld : Selezioni in corso per la ricerca di figurazioni speciali e comparse per il film Diabolik, la pellicola sulle avventure del celebre ladro creato dalla penna di Angela Giussani. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per produzioni cinematografiche e televisive. Diabolik: aperti i Casting del film Per il film diretto dai Manetti Bros e prodotto dalla Mompracem sono stati scelti ...