Corte d’Appello di Milano ribalta sentenza e dà ragione a Selvaggia Lucarelli contro

Firenze - uccise i tre gatti della ex : Corte d’Appello conferma la condanna a un anno e sei mesi : Colpevole di aver ucciso i tre gatti della ex convivente. Con questa accusa la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione a un uomo che nel settembre del 2015 aveva preso a bastonate e coltellate i gatti della sua ex fino a ucciderli. La donna, al rientro dal lavoro, trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti a bastonate, come accertato anche dall’Istituto ...

Vigilante ucciso a Napoli - la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre giovani : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di aver ucciso Francesco Della Corte, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di ...

Facebook - ecco la Corte d’Appello a cui far ricorso se si viene bloccati : Facebook volta pagina e si dota di un ente denominato Oversight Board. Una sorta di Corte di Appello, indipendente, che sarà chiamata giudicare le decisioni del social network circa la cancellazione di contenuti e profili

Brexit - Corte d’Appello scozzese : “Sospensione del Parlamento voluta da Johnson è illegale” : La sospensione dei lavori del Parlamento di Londra decisa da Boris Johnson è “illegale“. Si è pronunciata così la Corte di appello di Edimburgo, presso la quale era stato presentato un ricorso contro la “prorogation” voluta dal primo ministro britannico, in base alla cui decisione Westminster riaprirà i battenti solo il 14 ottobre, ad appena due settimane dalla data in cui è prevista l’uscita del Regno Unito ...

Lodo Longarini - la Corte d’Appello dà ragione allo Stato : sbloccati 800 milioni del ministero dei Trasporti pignorati dall’imprenditore : La Corte d’appello di Roma ha dato ragione all’Avvocatura dello Stato, che agiva per conto del ministero delle Infrastrutture, contro il costruttore marchigiano Longarini. La sentenza del 26 luglio scorso, fa sapere il Mit, consente di recuperare al bilancio dello Stato circa 800 milioni in precedenza pignorati dall’imprenditore in forza di lodi arbitrali che ora vengono riconosciuti come nulli. Si chiude così una vicenda annosa iniziata ...

Calciopoli - respinto dalla Corte d’Appello il reclamo della Juventus : lo scudetto del 2006 resta all’Inter : Il reclamo della società bianconera è stato respinto, dunque lo scudetto del 2006 resta nella bacheca dell’Inter Lo scudetto del 2006 resta all’Inter, la Corte federale d’appello della Figc ha deciso infatti di respingere il reclamo presentato dalla Juventus. Il ricorso presentato contro l’assegnazione ai nerazzurri del titolo di tredici anni fa è stato dichiarato inammissibile, nonostante la società bianconera si ...

