Conte | «Piano antipovertà per i senzatetto in 6 città»

Governo : Conte - piano strutturale per Sud - ne beneficerà anche Nord : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “I ritardi strutturali hanno inciso in maniera particolare sul Sud, aumentando il divario fra Nord e Sud. Vogliamo elaborare un piano strutturale di interventi per il Sud: non ne beneficiano soltanto le regioni del Mezzogiorno, ma l’intero Paese”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda.“Già oggi la domanda interna del Sud attiva ...

Evasione fiscale - il piano di Conte per combatterla : bonus per chi emette scontrini : Allo studio un decreto legge fiscale che contiene misure urgenti di contrasto all'Evasione fiscale: tra le ipotesi c'è l'introduzione di meccanismi premiali per chi sua la carta di credito, per limitare l'uso del contante, e bonus per chi emette gli scontrini. In discussione anche la questione del carcere per gli evasori.Continua a leggere

Bancomat e lotteria scontrini : che cosa c'è nel piano anti-evasione di Conte : Il premier Conte: "Evasione è problema centrale". Si pensa a un "meccanismo premiale" (ancora da identificare) per chi usa...

Cgil - alle giornate del lavoro l’incontro tra Conte e Landini : “Il governo tirerà fuori un piano industriale chiaro per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Manovra : Conte - ‘governo deve tirar fuori piano industriale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il problema delle crisi aziendali in Italia è un problema molto serio. Hanno un tale impatto che pongono un problema di sistema”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a Lecce alla VI edizione delle ‘Giornate del Lavoro’ organizzata dalla Cgil, rispondendo a una domanda di una lavoratrice del Mercatone 1. “Il governo deve assolutamente trovare tutti ...

Sud : Conte - ‘serve piano europeo con fiscalità di vantaggio - Ue deve aiutare’ : Roma 22 set. (AdnKronos) – “Il Paese è attraversato da tante diseguaglianze, economiche, generazionali, di genere e territoriali. Il divario Nord-Sud è certificato anche a livello europeo, Milano oggi è un cantiere anche in centro, al Sud mancano le infrastrutture, come può questo Paese crescere. Se facciamo ripartire il Sud favoriamo anche il Nord “. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader ...

Conte : fare Piano Industriale per Italia : 13.21 "Il Paese è attraversato da tante disuguaglianze,economiche,generazionali,di genere e territoriali",ha detto il premier Conte a Lecce alla festa di Cgil. "Il divario Nord-Sud è certificato anche a livello europeo. Io dico che se rilanciamo il Sud favoriamo anche il Nord", continua. "Perché l'Italia deve subire il dumping sociale da parte di altri Paesi Ue? Serve una fiscalità di vantaggio per l'intera area del Sud, un intervento ...

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Conte ai sindacati : «Meno tasse sul lavoro - lotta all'evasione e un piano per il Sud» : «Ho accolto al vostra richiesta di un incontro urgente per discutere insieme a voi delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista...

Conte alla Fiera del Levante : "Piano per il Sud - <br> a partire dall'alta velocità" : Il Premier Giuseppe Conte, per la sua seconda uscita pubblica da quando è stato rinominato Presidente del Consiglio a capo del governo giallorosso, è andato oggi a inaugurare la Fiera del Levante 2019 a Bari e ha fatto un discorso ovviamente incentrato sul Mezzogiorno:"Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica italiana ed europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì ...

Il premier Conte : "Subito un piano straordinario per il Sud - a partire da Alta Velocità. Impegno perché Bari ospiti G20" : Il Presidente del Consiglio ha inaugurato la Fiera del Levante, dedicando al Mezzogiorno il suo primo discorso pubblico dopo la fiducia: "Il Sud è al centro del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì a Bruxelles"

Conte : un piano europeo per il Sud : Conte: un piano europeo per il Sud. "Ho avuto modo di condividere con la neopresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen