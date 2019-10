Al via l’evento L’eredità delle donne | a Firenze | con una conversazione nel contesto del

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Gucci ha sempre amato le. In questo ultimo periodo lo fa in chiave ancora più contemporanea perché, attraverso i suoi abiti, racconta e appoggia il tema dell’inclusività. La moda, dopotutto, altro non è che un luogo dove le diversità, l’empatia e la cura verso il prossimo possono convivere e amalgamarsi perfettamente in un tutt’uno. Luogo che lo consacra è il Gucci Garden, piazza della Signoria 10 a, descritto da Alessandra Mammì come «un templio della libertà». Questo luogo ideato dal direttore creativo della Maison Alessandro Michele ospita, nelcharmant dello storico Palazzo della Mercazia, una boutique dove trovare limited edition in vendita in esclusiva e pezzi unici, un bookstore, il ristorante Gucci Osteria da Massimo Bottura e l’area espositiva Gucci Garden Galleria curata dal critico Maria Luisa Frisa. Gucci Osteria da Massimo ...

