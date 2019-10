Pronostico Inter-Juve | leggermente favoriti i nerazzurri | le quote di 888sport it

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sarà il match della settimana, sicuramente, se non dell’anno (per quello si vedrà più avanti). Domenica sera torna a giocarsi un Derby d’Italia ricco di fascino, conin lotta in alto e partite forte in campionato. Ilnon può che essere in equilibrio. Gli analisti di.it danno una lieve preferenza aidi Conte, la cui vittoria è a 2,60.ntus quindi nella inconsueta parte della sfavorita, anche se la differenza è minima: il 2 degli uomini di Sarri è a 2,90. La X, a 3,15, non può essere sottovalutata, anche perché le ultime due sfide sono finite proprio in parità: ad aprile nella partita di ritorno del campionato scorso, giocata a Milano, e poi a luglio innational Champions Cup (anche se poi ai rigori ha vinto la). In entrambe le occasioni, al 90′ il risultato è stato di 1-1, che in effetti è il risultato più ...

CalcioWeb : Pronostico Inter-Juve, leggermente favoriti i nerazzurri: le quote di - junews24com : Commisso e il pronostico per Inter Juve: «1-1 mi va bene» -