Pedone col rosso | muore centauro | a giudizio

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Tiziana Paolocci La donna, 74 anni, era passata senza averne diritto. Accusata di omicidio stradale Vittima ma anche «colpevole». Colpevole di aver attraversato la strada sulle strisce pedonali senza attendere che il semaforo diventasse verde. E proprio nel momento sbagliato, quello in cui stava arrivando Federico Fontana, trenta anni, che nell'impatto è andato a finire contro una ringhiera di metallo ed è morto sul colpo. Il sostituto procuratore Giovanni Arena ha chiesto il rinvio adi una anziana di 74 anni con l'accusa di omicidio stradale. Rosanna C. lo ha scoperto rientrando a casa dopo aver passato settimane e settimane in ospedale. Il destino ha voluto che la mattina di sabato 19 gennaio la vita di Fontana, che lavorava in una carrozzeria di Staglieno e viveva fra Quinto e Nervi, si incrociasse con quella di Rosanna. Lui tifoso della Brigata Speloncia stava ...

infoitinterno : Omicidio stradale, chiesto il rinvio a giudizio per pedone: passò col rosso - Andrea751201 : RT @primocanale: Omicidio stradale, chiesto il rinvio a giudizio per pedone: passò col rosso - primocanale : Omicidio stradale, chiesto il rinvio a giudizio per pedone: passò col rosso -