Lazio-Rennes oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Probabili formazioni

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, in questo giovedì 3 ottobre torna protagonista l’Europa League. La seconda competizione in ordine d’importanza per i club del Vecchio Continente proponeun infinito programma di partite, di cui faranno parte – in ottica italiana – sia la Roma sia soprattutto la, che giocherà in prima serata e sarà chiamata a una grande prova casalinga contro il. Andiamo a scoprire quindi a che ora inizierà il match dell’Olimpico esarà possibile seguirlo in tv e in: Giovedì 3 ottobre Europa League – Seconda giornata – Gruppo Eh 21.00 La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 1 e in chiaro su TV8. Per tutti gli abbonati a Sky inoltre, vi sarà l’opportunità di guardare la partita in direttadel match, collegandosi con smartphone, ...

