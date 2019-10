Il reattore nucleare per colonizzare la Luna può cambiare il mercato dell’energia sulla

Nucleare : Sogin prende in carico lo smantellamento del reattore Ispra-1 : E’ stato firmato questa mattina da Sogin e dal Centro Comune di Ricerca (Ccr) di Ispra (Varese) l’atto di presa in carico che regola il trasferimento definitivo alla Società del reattore Ispra-1, situato all’interno del Centro. L’atto, si legge in una nota, trasferisce a Sogin la titolarità dell’impianto, in attuazione della legge di ratifica entrata in vigore il 22 maggio di quest’anno. Con questa firma, ...

Esplosione nucleare in Russia : coinvolto mini reattore usato per un nuovo missile : Mosca agiterebbe la carta di un’arma potente – dalle prestazioni incerte – solo per fissare dei paletti. E’ un’interpretazione che si aggiunge ad altre in un clima di scontro