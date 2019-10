G8 | intellettuali in difesa black bloc Vecchi | ‘condanna sproporzionata | va liberato’ 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (AdnKronos) – “Quando abbiamo saputo della vicenda di Vincenzosiamo rimasti sorpresi anche perché non ci aveva detto nulla. Con lui non parlavamo mai di politica ma di tutti altri temi come la musica, la letteratura. Quello che ci ha scioccato in questa vicenda è la sproporzione tra la condanna e i capi di imputazioni nei suoi confronti: a quello che ci risulta non è stato accusato di violenza sulle persone”, sottolinea all’Adnkronos Mona Guiomard, il membro del Comitato di sostegno a Vincenzoche ha contribuito alla stesura dell’appello che è stato pubblicato il primo ottobre su ‘Le Monde’ e che ha tra i firmatari decine difrancesi, come lo scrittore francese èric Vuillard o il filosofo italiano Giorgio Agamben. Per il comitato di sostegno di, quindi, “le condanne nei suoi confronti sono ...

