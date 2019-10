Colliri a base di Cannabis | l’avviso dell’AIMO | “Attenzione | non sono la panacea per il

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il glaucoma, definito il ‘ladro silenzioso della vista’, è una patologia dell’occhio che riconosce nell’ipertono oculare il maggior fattore di rischio. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha però dimostrato che, oltre al danno del nervo ottico, si assiste anche ad un processo neurodegenerativo che coinvolge alcune strutture cerebrali. Ad esserne colpiticirca 1 milione di italiani, ma si stima che oltre 500mila persone non sappiano di averlo. Non solo: il decorso è asintomatico e si manifesta in genere quando è già in uno stadio avanzato, portando il paziente a cecità. Per questa ragione è importante fare una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente. Ma qualioggi le principali terapie a disposizione dei pazienti? Tra, anche adi, nuovi farmaci in arrivo, trattamenti laser e chirurgici, si è parlato soprattutto di questo oggi a Roma in ...