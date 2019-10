Ancelotti | il Mattino lo demolisce | “Scommesse buco nell’acqua | squadra prigioniera in

Il Mattino : col Cagliari Ancelotti accusò Insigne di scarso rendimento : Non è stato un fulmine a ciel sereno l’esclusione di Insigne a Genk da parte di Ancelotti. Lo scrive Il Mattino, a firma Bruno Majorano. Il quotidiano non si riferisce al tormentato rapporto tra allenatore e calciatore ma agli ultimi giorni. Dopo Napoli-Cagliari, Lorenzo sarebbe stato rimproverato di scarso rendimento da parte del tecnico. Infatti, aggiungiamo noi, non ha giocato contro il Brescia ed è finito in tribuna in Champions. Il ...

Mattino : Ancelotti insoddisfatto nello spogliatoio «No - così non va» : «No, così non va. Questo non è l’atteggiamento giusto da avere. Non posso accettarlo» Sono le parole che, secondo il Mattino, Carlo Ancelotti avrebbe urlato ai suoi calciatori nello spogliatoio al termine della gara contro il Brescia. Sì, non dopo la sconfitta con il Cagliari, ma dopo la vittoria contro il Brescia, perché il tecnico non ha gradito l’atteggiamento remissivo della squadra che l’ha portata a rischiare grosso La ...

Lecce-Napoli - Il Mattino : Maxi turnover per Ancelotti : cinque cambi : Lecce-Napoli, l’edizione odierna de Il Mattino annuncia un Maxi turnover per Ancelotti con cinque cambi in vista del match di Via del Mare Lecce-Napoli, Il Mattino: Maxi turnover per Ancelotti: cinque cambi rispetto al match giocato contro il Liverpool. Torna il campionato dopo la parentesi vittoriosa in Champions League. Azzurri impegnati in Lecce-Napoli, match in programma domenica pomeriggio alle 15. L’ edizione odierna de ...

Napoli-Liverpool - Il Mattino : C’è Llorente ma Ancelotti ha un dubbio : Napoli-Liverpool, Il Mattino: C’è Llorente ma Ancelotti ha un dubbio relativo alle scelte da fare per la sfida di questa sera in programma al San Paolo Napoli-Liverpool, Il Mattino: C’è Llorente ma Ancelotti ha un dubbio. A poche ore dall’ esordio in Champions League degli azzurri contro la squadra di Jurgen Klopp, impazza il toto formazione. I dubbi maggiori riguardano soprattutto in attacco, dove il tecnico azzurro ...

Il Mattino : «Ancelotti non è matto. C’era un accordo per la consegna degli spogliatoi il 31 agosto» : Il quotidiano Il Mattino, col sempre informato Luigi Roano, contribuisce a fare chiarezza sulla vicenda. Roano scrive che l’uscita di Ancelotti ha sorpreso un po’ tutti «ma il mister non è matto». Dopodiché, da ottimo cronista, Roano fa il giro delle sette chiese per conoscere la data della consegna degli spogliatoi. Innanzitutto scrive «che non esiste un solo pezzo di carta dove ci sia segnata una data». Il direttore dei lavori ...

Di Canio al Mattino : “Se Ancelotti vuole giocare con Klopp come con Juve e Fiorentina - non c’è storia” : Il Mattino intervista Paolo Di Canio l’ex campione ora commentatore di punta di SkySport sul momento del Napoli e sulle insidie che la prima partita di Champions contro il Liverpool può riservare agli azzurri. Attenzione ai guerrieri di Klopp Attenzione al Liverpool secondo di Canio, Klopp ha trasformato i suoi calciatori in “guerrieri al servizio del progetto” e non sarà facile per Ancelotti espugnarli. «Tutto è possibile e nel ...