Vans – Presentata la collezione dedicata a “The Nightmare Before Christmas” GALLERY

Splendida iniziativa di Vans : presentata la collezione per celebrare il mese della Breast Cancer Awareness [GALLERY] : Vans presenta la collezione per celebrare il mese della Breast Cancer Awareness. Una parte del ricavato della collezione dedicata al cancro al seno verrà devoluta a Coppa Feel In onore del mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, Vans è orgoglioso di presentare una collezione pensata non solo per educare le giovani donne a controllare il loro seno e la diagnosi precoce, ma per mostrare la bellezza e la forza di coloro che sono ...