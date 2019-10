Manovra | oltre duecento euro in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sarà prima di 230e poi a partire dal 2021 di 500 la somma che prenderanno in più i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26milalordi annui con ildelprevisto nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha spiegato il vice ministro dell'Economia, Antonio Misani: "

CarloCalenda : Oltre la sostanza della manovra inesistente su Investimenti, Sanità e Scuola, c’è un problema di deficit e copertur… - ScottoLavina : RT @Libero_official: Manovra, ecco chi potrebbe trovarsi oltre 200 euro in più in busta paga - Libero_official : Manovra, ecco chi potrebbe trovarsi oltre 200 euro in più in busta paga -