Genova come metafora

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Deve essere un messaggio per tutta l’Italia: facciamo le opere”, dice Marco Bucci, il sindaco di, mentre i primi cinquanta metri di acciaio del ponte disegnato da Renzo Piano vengono poggiati sui piloni, a quaranta metri d’altezza, lì dove il 14 agosto dell’anno scorso l’Italia scoprì la dec

DaniloToninelli : La costruzione del nuovo ponte di Genova prosegue come da programma. La posa del primo tratto stradale fatta oggi n… - RaiNews : Renzo Piano e il nuovo ponte per #Genova. L'intervista di @Manubonc - Corriere : Taiwan come Genova: ecco il crollo del ponte a Nanfang’ao -